Бросая позиции, поодиночке националисты ищут лазейки в развалинах Константиновки. И не для того, чтобы оборудовать новую огневую точку, а элементарно спастись. За минувшие сутки российские штурмовики зачистили от противника еще более 130 зданий. И выбили ВСУ из микрорайона Червоное.

Константиновка блокирована. Военные сообщили, что в "огневых котлах" в центральной части и на востоке российские штурмовики начали ликвидацию террористов из запрещенной в России группировки "Азов" и иностранных наемников. По сути, это последние отряды, на которых еще как-то держится сопротивление.

На пикапах, бронемашинах все, что успели забрать с собой, ВСУ вывезли в соседнюю Дружковку. Киевский генштаб на Константиновку, по сути, махнул рукой. И пытается срочно обустроить новую линию обороны. Но фронт и к Дружковке приближается стремительно. На улицах не десятки, а уже сотни уничтоженных единиц техники и укрытий, где ВСУ обустроили огневые точки и блиндажи.

Еще одна неприятная новость для киевских генералов: в "серую" зону перешло село Подольское. Это пригород Константиновки. Российские штурмовки вглубь пока не продвигаются. Но и никаких признаков жизни бандеровцы, которые пытались удержать село, после массированного удара авиации тоже не подают

Дорога в Краматорск и Славянск. На грунтовке - сожженная колона натовской бронетехники. Брошенная на усиление агломерации, до пункта назначения просто не доехала. Ее разнесли российские артиллеристы. В самом Краматорске тоже горят машины и пункты временной дислокации ВСУ. А на улицах люди собирают листовки, разбросанные от имени донбасских партизан. Собственно, предложение бандеровцам одно – сложить оружие и вернуться к своим семьям. Российские войска сегодня всего в 8 километрах от Краматорска.

Не меньше 20 мощных взрывов прогремело в тылу ВСУ - в Запорожской области. Атакованы сразу несколько баз в самом Запорожье и его пригородах. Группировка "Восток" работала тяжелыми огнеметами и "Искандерами".

Вот результаты прямых попаданий: этот с виду мирный гражданский объект - на самом деле склад "Украинской почты", где бандеровцы прятали военную технику. Броневики типа "Козак" никак не спутаешь с машинами для доставки посылок и бандеролей. Залпы накрыли и стоянку большегрузов. Их платформы ВСУ использовали как мобильные стартовые площадки для запуска ударных дронов. В том числе для налетов на российские регионы. Поэтому как только фуры засекли, решение о ликвидации было принято мгновенно.