Новым регионам выделят дополнительное финансирование

Дагестан и Чеченская Республика, которые этой весной пострадали от сильнейших паводков, получат из бюджета два с половиной миллиарда рублей на расчистку рек и возведение дамб. Об этом шла речь на заседании правительства. Также дополнительное финансирование выделят новым регионам, в том числе на выплату пенсий.

"Сегодня на такие цели распределим еще около 6,5 миллиарда рублей, чтобы своевременно выполнить социальные обязательства перед нашими гражданами в третьем квартале этого года. И еще. Для повышения надежности жилищно-коммунального хозяйства в новых российских субъектах направим почти 1,3 миллиарда рублей, чтобы закупить специализированную технику, включая самосвалы, экскаваторы, погрузчики. Они нужны для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду", - сказал Мишустин.

Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской области, а также Удмуртии спишут долги перед федеральным бюджетом на общую сумму почти 50 миллиардов рублей. Еще 60 миллиардов направят на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Глава кабмина отметил, что меры поддержки помогут сохранить устойчивость агропредприятий, а россиянам и дальше будут доступны качественные отечественные продукты.