Форум регионов России и Беларуси стартовал в Минске

В Минске стартовал форум регионов России и Беларуси. Нашу делегацию возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она уже встретилась с президентом страны Александром Лукашенко. Поблагодарила за теплый прием и выразила слова поддержки в связи с терактом, который произошел 17 июня в Брянской области. Тогда украинский беспилотник атаковал автобус, в котором ехала белорусская детская футбольная команда на отдых в Геленджик.
"Хочу высказать прежде всего слова сочувствия и поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси в Брянске. Это очередное преступление киевского режима. А сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми - вот это простить нельзя. Это преступление чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям", - сказала Матвиенко.