Форум регионов России и Беларуси стартовал в Минске

В Минске стартовал форум регионов России и Беларуси. Нашу делегацию возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она уже встретилась с президентом страны Александром Лукашенко. Поблагодарила за теплый прием и выразила слова поддержки в связи с терактом, который произошел 17 июня в Брянской области. Тогда украинский беспилотник атаковал автобус, в котором ехала белорусская детская футбольная команда на отдых в Геленджик.