В России могут ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта

Россиянам, которые возьмут кошку или собаку из приюта, хотят компенсировать до 50 тысяч рублей на каждого питомца в течение трех лет. Деньги можно будет потратить на корм, лекарства, ветеринарные услуги.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта позволит создать налоговый стимул для граждан, готовых принять животное из приюта. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего после опубликования, передает ТАСС.

Тем временем российским пенсионерам нужно в некоторых случаях обращаться в Социальный фонд, чтобы оформить и получить определенные льготы и меры поддержки. К таким льготам можно отнести доплату пенсионерам с иждивенцами, доплату за сельский стаж (если его не учли при начислении пенсии), надбавку за уход пенсионерам при достижении 80 лет.

Кроме того, лично требуется оформлять субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы пенсионера на "коммуналку" оказываются выше установленной в регионе планки.

Налоговые вычеты при расходах на лечение и приобретение лекарств не начислят автоматически, если пенсионер не обращается за ними персонально — Соцфонд может попросту не владеть полной информацией.