Оставшаяся без работы Чулпан Хаматова из Латвии перебралась в Америку и сошлась с Андреем Бурковским

Одна из самых востребованных и успешных отечественных актрис Чулпан Хаматова покинула Россию вскоре после начала СВО. Артистка была на гастролях и просто не вернулась домой, бросив даже детей. Наследники приехали к ней позднее в Латвию, где в пригороде Риги Хаматова купила недвижимость. Она играла в Рижском театре и о переезде в другую страну или о возвращении в Россию Чулпан не думала.

Однако в Сети появилась информация, что актриса завершила свою работу в местном латвийском театре и перебралась в Америку. Хаматова обосновалась в Бостоне, где уже успела выйти на сцену.

В местном театральном комплексе Calderwood Pavilion прошла премьера спектакля "Делириум", где Хаматова получила одну из главных ролей. Партнером артистки стал Андрей Бурковский. Зрительный зал, где теперь блистает Хаматова, рассчитан на 370 человек. Цены на билеты варьируются от 85 до 105 долларов. В пересчете на рубли это получается от шести до восьми тысяч, передает Teleprogramma.org.

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