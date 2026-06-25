Разрушенной Венесуэле оказывается гуманитарная помощь

ООН мобилизует гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительного землетрясения, заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик. Кроме того, управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) содействует развертыванию поисково-спасательных групп для работы в городских условиях. В Каракасе открыт координационный центр, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования народу и властям Венесуэлы в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на страну.

Пока известно о 164 жертвах и 971 пострадавшем в результате землетрясения. Однако эти цифры далеки от окончательных — разборы завалов идут полным ходом.

Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса вечером в среду, 24 июня. Магнитуда двух толчков составила 7,2 и 7,5. Метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

Аэропорт Каракаса закрыт из-за разрушений, встал общественный транспорт, жителям запретили заходить в помещения - не исключены повторные толчки. Землетрясение было такой силы, что людей заваливало даже на парковках.