Сегодня, 25 июня, в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских дронов самолетного типа.

беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, Республикой Башкортостан, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщается в отчете Минобороны.

Ранее Российские войска при помощи БПЛА "Герань-2" поразили автозаправочные станции в Николаевской области. Цель - нарушить транспортную логистику ВСУ – выполнена.

ВС России регулярно наносят удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего ВСУ.

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Войска беспилотных систем - самые молодые в армии. Желающие вступить в их ряды проходят строгий отбор. На учебных полигонах уже оттачивают боевые навыки - от стрельбы и саперного дела до тактической медицины.