В аэропорту Кишинева незаконно задержали курьеров российского МИДа. Об этом сообщило посольство, которое уже заявило решительной протест.

По прибытии в воздушную гавань от наших соотечественников потребовали предъявить для досмотра дипломатическую корреспонденцию и мобильные устройства, что является грубым нарушением международной конвенции. Курьеры дипведомства прибыли в страну с соблюдением всех необходимых процедур, пользуются личной неприкосновенностью, и не подлежат аресту или задержанию.

Москва настаивает: сотрудников МИДа должны немедленно освободить и допустить к ним представителей нашего консульства. Как отметили в посольстве России, молдавские власти возвращаются в изобретенной ими и не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты.