Дипломат Попов рассказал о польском гоноре и высокомерии

Зачем Европа опять предлагает сценарий по заморозке украинского конфликта по линии фронта, который уже неоднократно отвергали в Москве? И к чему приведёт ссора Варшавы и Киева?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"Польский гонор, высокомерие – всегда были. И они другие народы не считали за людей. Считали, что они самые главные в этом мире. Второе – они очень блюдут свою выгоду. И они многое получили", - отметил он.

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