Вертолет с президентом Израиля на борту столкнулся в воздухе с птицей

Вертолет ВВС Израиля с президентом страны на борту столкнулся в воздухе с птицей и был вынужден совершить аварийную посадку.

Воздушное судно перевозило Ицхака Герцога после церемонии памяти павших в операции "Нерушимая скала", которая проходила на горе Герцель в Иерусалиме.

После столкновения вертолета с птицей на борту возникли неполадки, но пилот смог экстренно приземлиться на израильской авиабазе Пальмахим недалеко от Тель-Авива. Президенту предоставили новое воздушное судно.

Пострадавший вертолет сейчас обследуют технические специалисты. Ведется расследование инцидента, передает The Jerusalem Times.

К слову, на днях выполнявший обработку поля около хутора Прикубанский в Краснодарском крае вертолет Ми-2 потерпел крушение. На борту находился один человек. Позднее стало известно, что пилот упавшего на Кубани вертолета погиб, сообщили в ЕДДС Славянского района.