В Венесуэле стремительно растет число жертв мощного землетрясения. Сообщается о 188 погибших.

Идет разбор завалов - под обломками могут находиться еще десятки тысяч человек. Здания складывались как карточные домики.

Подземные толчки магнитудой до 7,5 стали самыми мощными в регионе за прошедшее столетие. Соболезнования в связи с многочисленными жертвами стихии народу Венесуэлы выразил Владимир Путин. В Кремле заверили: Москва готова оказать Каракасу всю необходимую помощь.

Разрушенной Венесуэле оказывается гуманитарная помощь. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".