Мария Порошина попала в больницу после скромной свадьбы с Ярославом Бойко

Известная актриса Мария Порошина госпитализирована с ишемической атакой. Сообщается, что ей стало плохо накануне, 24 июня.

Выяснилось, что у Порошиной проблемы с щитовидной железой и давлением, врачи оказывают ей помощь, передает 112.

Напомним, что недавно стало известно о тайной свадьбе Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Якобы актеры наконец официально оформили отношения после многолетнего романа.

В близком окружении сообщили, что торжество прошло скромно, в узком кругу. Присутствовали только самые близкие. Якобы поженились Порошина и Бойко еще в начале года. После свадьбы артисты стали жить у Марии Порошиной.

Популярная артистка живет на юго-западе Москвы, у нее просторная трехкомнатная квартира. Но большую часть времени Мария Порошина проводит за городом. Стройка дома мечты заняла у актрисы долгих 17 лет. До сих пор ведутся кое-какие работы, но Порошина уже на финишной прямой.

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