До 235 человек возросло количество погибших при землетрясении в Венесуэле

До 235 увеличилось количество погибших при землетрясении в Венесуэле. Об этом сообщила телерадиовещательная компания BBC.

"По данным министра здравоохранения Венесуэлы, число погибших в результате двух землетрясений в стране возросло примерно до 235 человек, еще 4,3 тыс. получили ранения", — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что многие люди остаются под завалами разрушенных зданий.

Мощное землетрясение произошло 24 июня в Венесуэле. Эпицентр находился в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Магнитуда природного катаклизма была оценена в 7,5. Произошедшее землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.