В КНДР провели испытание модернизированных ракетных вооружений

В КНДР провели испытание модернизированных образцов артиллерийских и ракетных вооружений. За тестовыми стрельбами наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

В ходе испытаний была продемонстрирована усовершенствованная реактивная система залпового огня с 24 стволами. Как сообщает агентство ЦТАК, автоматизированное управление и высокая точность самонаведения увеличили дальность её действия до 90 километров.

Высокую оценку получила и тактическая ракета с новой боеголовкой и дальнобойный снаряд для гаубицы. Ким Чен Ын лично осмотрел представленное оружие.