Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 230 человек

Число жертв и пострадавших после серии землетрясения в Венесуэле продолжает увеличиваться по мере разбора завалов.

Как рассказал министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, известно уже о 235 жертвах стихийного бедствия, а медики оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство людей получили легкие травмы, но есть также случаи средней степени тяжести и тяжелые, сообщает "Интерфакс".

Трагедия в Венесуэле не оставила равнодушными другие страны. Так, Южное командование вооруженных сил США объявило, что направляет как минимум два корабля и транспортные самолеты в рамках оказания помощи боливарианской республике. Американский Минфин вывел из-под санкций экономические транзакции, связанные с устранением последствий землетрясений.

Международный валютный фонд подтвердил, что находится на связи с венесуэльскими властями, однако конкретную сумму предполагаемой помощи не назвал.

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что всемирная организация мобилизует международную помощь Венесуэле и содействует развертыванию поисково-спасательных групп. В Каракасе открыт координационный центр.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила признательность властям и народу России за соболезнование и слова поддержки. Политик подчеркнула, что это еще раз подтверждает стратегические связи двух государств.