ФСБ задержала подростка в Дагестане за подготовку терактов и массовых убийств

В Дагестане задержан 17-летний подросток, активно участвовавший в подготовке нападений на школы в России и других преступлений террористической направленности.

Как рассказали в пятницу, 26 июня, в Федеральной службе безопасности России, задержанный администрировал крупнейшее международное террористическое сообщество. В ходе допроса он признался в причастности как минимум к 15 преступлениям в десяти российских регионах.

Подросток, в частности, обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства совершения преступлений и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Финансировали террористическое сообщество, в котором подвизался задержанный, украинские спецслужбы. При этом представители киевского режима обещали злоумышленникам дополнительные денежные вознаграждения за совершение убийств с наибольшим количеством жертв.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали подростка, который по заданию украинского куратора планировал устроить теракт в православном храме во время празднования Пасхи и вербовал старшеклассников в террористическую деятельность.

Председатель Национального антитеррористического комитета и глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что противники России вербуют молодежь для диверсий и терактов через игровые онлайн-платформы и сайты, обещающие быстрый заработок. При этом Киев применяет искусственный интеллект (ИИ) для поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий.