Стало известно, кому могут отдать песни отвернувшейся от России Софии Ротару

София Ротару ушла со сцены вскоре после начала СВО. Таким образом певица выразила свой протест. Уже четыре года главная "хуторянка" СССР не появляется в России. Да и в других странах о концертах звезды ничего не слышно.

Певица иногда появляется в соцсетях, но свой блог она ведет исключительно на украинском языке. Многих поклонников Софии Михайловны это задело. Мол, прославилась, когда пела песни российского автора на русском языке, а теперь отвернулась от страны, которая сделала ее звездой. В соцсетях даже потребовали передать хиты Ротару молодым российским исполнительницам, мол, пусть поют, раз звезде не нужны эти песни.

Инициативу одобрил Виталий Милонов. Он напомнил, что сами композиции не принадлежат Софии Михайловне. Автор хитов "Хуторянка", "Луна, луна", "Только этого мало" и других — Владимир Матецкий, и он может распоряжаться композициями по своему усмотрению.

"Это не её песни. В основном, кстати, они написаны ещё в советские времена за бюджет Советского Союза. Ей не принадлежит ничего", — заявил депутат Госдумы.

В свою очередь музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с "Хватит слухов!" назвал имена артисток, которые могут перепеть хиты Ротару, вдохнув в них новую жизнь. По словам эксперта, сейчас как раз тренд на ремейки известных композиций, каверы записывают на шлягеры "Ласкового мая", группы "Кино" и других. Песни Софии Михайловны можно реанимировать, отдав их Ани Лорак, Мии Бойке или Полине Гагариной.