Россия поддержала запрос Беларуси на экстренный созыв Совбеза ООН

Втягивание Беларуси в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне. На это указал председатель постоянной комиссии по национальной безопасности палаты представителей белорусского Национального собрания Геннадий Лепешко.

Как подчеркнул политик, если Беларусь станет участницей боевых действий, протяженность линии фронта для киевского режима увеличится более чем на тысячу километров, в соответствии с протяженностью белорусско-украинской границы, сообщает РИА Новости.

Тем временем отреагировала на заявку Минска о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с умышленной атакой Вооруженных сил Украины по автобусу, перевозившему мирных белорусских граждан в Брянской области. По словам исполняющей обязанности постоянного представителя России при всемирной организации Анны Евстигнеевой, которые приводит ТАСС, российская сторона поддержала запрос и надеется, что члены Совбеза дадут принципиальную оценку преступлению против гражданского населения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Украина является разменной картой в большой игре. Политик подчеркнул, что Минску не нужно втягиваться в конфликт, но если это все же случится, "качество войны мгновенно изменится".

При этом в ОДКБ подтвердили, что ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, а Кремль заверил, что "Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией", в том числе в отражении всевозможных угроз.