Шаляпин крепко приложил Киркорова: "Есть артисты с виду масштабные и великие, а внутри они маленькие и трусливые"

Прохор Шаляпин и Филипп Киркоров конфликтуют со времен "Фабрики звезд". Амбассадор легкой жизни уверен, что его карьера сложилась бы иначе, если бы не влияние поп-короля. Шаляпин в одном из интервью заявил, что Киркоров забрал у него 20 лет творческой жизни.

На "Фабрике звезд" 22-летний обаятельный Прохор мгновенно привлек внимание зрителей. Как считает артист, именно в тот момент Филипп Бедросович почувствовал в нем угрозу, увидел конкурента. Прохор до сих пор уверен, что его не пропускали в эфир по указанию нескольких знаменитостей, в том числе и Филиппа Киркорова.

"А вот в Диме Колдуне не увидел конкурента, он мой антипод. А, смотря на меня, Филипп видел мини-копию себя. Было такое, что Филипп помогал, конечно, но не тем, кого считал своим конкурентом. Он многим помогал и не получал благодарность в ответ, я это знаю", — признался Шаляпин в интервью для проекта "В гостях у Ханги".

По словам Прохора, чтобы быть артистом номер один не хватит только таланта, еще нужно иметь мозг. Только спустя годы певец стал понимать, что у многих его коллег жажда оставаться топ-1 перекрывает физические возможности.

"Есть артисты, как золотая антилопа, требующая: „Еще, еще“. Они только с виду такие масштабные и великие, а на самом деле очень маленькие и трусливые, боятся, что их место кто-то займет, лучше споет, войдет в тренды и рейтинги", — объяснил свою позицию Шаляпин.

При этом Прохор признается, что конфликт ни к чему хорошему не приведет, он давно осознал, что лучше примириться с Филиппом Киркоровым, а не ругаться с ним из-за того, что было 20 лет назад.

"Я бы хотел помириться с Филиппом, я вижу в нем коллегу старшего, вижу, как тяжело ему многое далось", — сказал выпускник "Фабрики звезд".