Италия и Франция не поддержали запрет участникам СВО въезжать в Евросоюз

Италия и Франция выступили против предложения Еврокомиссии запретить въезд в страны Евросоюза российским гражданам — участникам и ветеранам специальной военной операции.

Как рассказали информированные источники Bloomberg, Рим и Париж мотивируют свои возражения тем, что указанная мера преподносится как часть следующего санкционного пакета. Однако итальянские и французские власти указывают, что вопросы въезда людей на территорию ЕС должны регулироваться визовой политикой, а не списками рестрикций.

Детальное обсуждение этой и других инициатив в рамках подготовки Евросоюзом 21-го пакета ограничительных мер против России запланировано на пятницу, 26 июня.

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмер ранее заявил, что после начала российской СВО Евросоюз предпринял "беспрецедентные действия" в своей визовой политике в отношении граждан России и не намерен на них останавливаться. Чиновник анонсировал "целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами".

Между тем заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на угрозы Евросоюза закрыть въезд в Шенгенскую зону участникам СВО предупредил, что российские военные "могут въехать без виз, если захотят", как это уже бывало в 1812 или 1945 годах.