Мошенники стали ловить россиян на обещание бензина без очередей и талонов

На волне новостей о топливном рынке злоумышленники стали обманывать россиян, предлагая приобрести бензин в упрощенном порядке. Об этом предупреждает Управление по противодействию организации с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как уточнили в ведомстве, мошенники обещают оформить получение топлива без очереди, для чего просят ввести на фишинговом сайте номер телефона, привязанный к Telegram, и код из SMS. Получив эти данные, преступники щавладевают аккаунтом жертвы.

МВД напоминает: нельзя никому сообщать или вводить на подозрительных ресурсах свои SMS-коды, посещать подозрительные и непроверенные сайты, делиться с неизвестными лицами персональными данными.

Ранее заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Илья Александров предупреждал, что мошенники активно следят за новостной повесткой и используют громкие инфоповоды для обмана. Так, зимой, в разгар гриппозного сезона, преступники звонили потенциальным жертвам под видом сотрудников поликлиник и пугали эпидемией гонконгского гриппа, чтобы выманить данные для входа на "Госуслуги".

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин подтвердил, что преступные элементы очень быстро адаптируются под актуальную повестку и бытовые ситуации. Зная, что весной и летом повсеместно отключают горячую воду, мошенники заманивали доверчивых граждан на фальшивые сайты под предлогом проверки графика отключений.