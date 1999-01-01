ФСБ раскрыла крупную международную террористическую сеть

Крупную международную террористическую сеть, которая действовала под контролем киевских спецслужб, раскрыли сотрудники ФСБ и Следственного комитета при поддержке МВД. Задержан администратор преступного сообщества - ему всего 17 лет. Несмотря на малый возраст, радикал помогал украинским террористам готовить нападения на школы. Члены группировки вербовали подростков, рассылали ложные сообщения о минировании, поджигали автомобили. Не только в нашей стране, но и за рубежом.

Быстро, хладнокровно и методично силовики укладывают лицом в землю, пожалуй, одну из самых важных фигур для украинских спецслужб. Этот 17-летний парень вербовал детей и подростков для организации терактов и вооружённые нападения на школы в нашей стране. Радикально настроенных молодых людей он искал через мессенджеры и популярные социальные сети.

В общей сложности в интернете его читали, слушали и смотрели больше 200 тысяч подписчиков. Уже есть доказательства его причастности как минимум к 15 терактам в 10 регионах нашей страны. Исполнители уже отбывают наказание. Некоторые за решёткой проведут остаток жизни.

Задержанный курировал и другое популярное среди украинских спецслужб направление терроризма – телефонное мошенничество. Вербовал исполнителей и давал инструкции, как вытягивать деньги из доверчивых, как правило, пожилых жертв. Самого же администратора курировали напрямую из Киева.

Упоминание движения Колумбайн не случайно. Оно происходит от названия американской школы, где в 1999 году двое учащихся расстреляли 13 человек и 23 ранили. Термин с тех пор стал нарицательным для подобных терактов в учебных заведениях. Для СБУ задержанный нашими сотрудниками ФСБ молодой человек явно был незаменимым специалистом.

Террористической сетью украинские кураторы пытались окутать не только Россию. Задержанный признался - в американском штате Техас завербовали подростка, который сообщил о лжеминировании в 14 школах. Спустя месяц нашли соратника, который устроил поджёг в Калифорнии. А весной этого года нашли приверженцев в Германии и Италии, где также были совершены поджоги.

Следственный комитет и ФСБ напоминают, что за подготовку и организацию терактов влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Но даже если человека вовлекли в подобные преступные организации, и он добровольно отказался принимать участие в преступлениях, по закону к уголовной ответственности привлечён он не будет.