Ребенок чудом выжил под завалами дома в Венесуэле

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 235. Пострадали более четырёх тысяч человек. Поисково-спасательная операция идёт круглосуточно, под завалами могут находиться ещё десятки тысяч жителей. Работу осложняют перебои с электричеством и нехватка тяжёлой техники. При этом есть риск новых сильных подземных толчков.

Эти кадры облетели мир - по бетонным конструкциям, в которые превратился их дом, наружу выбираются трое детей. После мощнейшего землетрясения ситуация в Венесуэле остается крайне тяжелой. Целые кварталы фактически превращены в руины, всюду - груды обломков и облака пыли. Основной удар стихии принял на себя прибрежный штат Ла-Гуайра - он объявлен зоной бедствия. Разрушены сотни зданий, в том числе восемь больниц, здание аэропорта Каракаса и штаб-квартира Красного креста.

Трагедия произошла поздним вечером в среду у западного побережья Венесуэлы. Первый толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован в 160 километрах от столицы, и спустя всего 40 секунд - второй, более мощный - магнитудой 7,5. Он стал сильнейшим в стране с 1900-го года.

Здания рушились буквально за секунды, люди спасались бегством. Казалось, что безопасных укрытий просто не существует, на улицах была паника. По последним данным, число погибших превысило 230 человек, более четырех тысяч жителей ранены и еще около 200 человек остаются под завалами.

В списках пропавших без вести значатся десятки тысяч человек. Поиски осложнены из-за перебоев с электричеством и нехватки тяжелой техники. Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне - туда уже направлены группы спасателей и медиков, ведется сбор гуманитарной помощи.

В Венесуэле продолжается масштабная спасательная операция, каждого выжившего встречают аплодисментами. В Ла-Гуайре спасатели и местные жители разбирали завалы рухнувшего здания и нашли живого ребенка. На видео видно, как люди в слезах и с криками радости осторожно достают младенца из-под обломков. Он чудом не пострадал.

А в Каракасе пожарные услышали скулеж под обломками и обнаружили испуганного щенка. На кадрах видно, как обессиленную собаку поят водой во время спасательной операции. В стране продолжает действовать чрезвычайное положение, ситуация остается крайне тяжелой.