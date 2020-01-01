Собянин: Новые технопарки позволяют находить работу рядом с домом

Одна из ключевых задач градостроительной политики Москвы – это создание качественных рабочих мест за пределами центра, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Решают эту задачу разными способами. Так, инвесторы получают льготы, если строят не только жилье, но и предприятия, офисы, торговые центры, социальные и спортивные объекты.

С 2020 года в рамках этой программы были заключены соглашения о возведении более 300 объектов. Появится 10 технопарков, часть из них уже работают, например, Алабушево, Молжаниново, Бутово. Это полноценные производственные кластеры, благодаря которым жители города получают возможность работать рядом с домом, не тратя время на дорогу.