На Красной площади состоялся выпуск курсантов вузов МЧС России

Торжества сегодня - на Красной площади. Состоялся выпуск курсантов, студентов, слушателей и кадетов вузов МЧС России. Ряды спасателей пополнят 1000 человек. Среди них около 70 представителей дружественных государств.

Молодые специалисты маршировали по брусчатке, играл оркестр. Трогательным моментом стало прощание со знамёнами Академии. Выпускники принесли торжественную клятву и встали на одно колено в знак готовности служить Отечеству.

Лучшим курсантам вручили золотые медали. За церемонией наблюдали делегации из дружественных стран.