В "Царицыно" открылась выставка "Семья - душа России"

В московском музее-заповеднике "Царицыно" открылась юбилейная - десятая - выставка "Семья - душа России". В экспозицию отбирали работы по результатам одноимённого всероссийского конкурса.

На торжественной церемонии наградили лауреатов. Представлены почти 170 картин профессиональных художников, любителей, студентов творческих вузов, а также детских рисунков.

Кроме того, собраны полотна современных знаменитых живописцев и шедевры Третьяковской галереи и Русского музея. Работы разных веков связаны темой детства, заботы, уважения к старшим. Выставка приурочена ко Дню любви, семьи и верности и Году единства народов России.