Рената Литвинова пропала в Париже: народ бьет тревогу

Рената Литвинова четыре года назад переехала в Париж. Актриса купила роскошную 100-метровую квартиру в самом центре столицы Франции. Недвижимость звезды оценивается в 300 миллионов рублей.

Сниматься в кино актриса перестала, но активно вела соцсети, рассказывая о заграничной жизни. Однако уже вторую неделю Литвинова не выходит на связь. В ее блогах тишина — нет ни постов, ни сторис. Последнюю запись Рената сделала 11 июня.

Обеспокоенные поклонники бьют тревогу, оставляя Литвиновой сообщения в надежде узнать, что происходит с актрисой. "Рената Муратовна, мы скучаем! Какие новости у вас? Как вы?" — пишут люди. Но сообщения остаются без ответа.

Напомним, в России у звезды сериала "Граница. Таежный роман" осталась старенькая мама. Актриса старается ее навещать, однако делает это тайно.

Зарабатывает Литвинова гастролями по миру со своим спектаклем. Недавно она обратились к поклонникам с печальным заявлением. Актриса отменила выступления в Израиле. По словам Ренаты, она не привезет свои спектакли в эту страну в связи с войной. Для звезды экрана этот спектакль является единственным источником дохода. В постановке актриса пьет шампанское, ругается с соседкой, разговаривает с кактусом и голубем.