Минтруд рассказал, кто из россиян больше всего востребован на рынке труда

Самой производительной категорией на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет. Об этом сообщил российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как уточнил политик, указанная "возрастная когорта" в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, хотя и самой производительной, поэтому именно она наиболее востребована на рынке труда.

Котяков также напомнил, что в России реализуются дополнительные профессиональные программы образования. Центры занятости предлагают бесплатно пройти переобучение более чем по 200 профессий, причем перед началом учебы "вы четко понимаете, у какого работодателя вы будете востребованы" (цитаты по ТАСС).

Работодатели в России по-прежнему делают ставку на рабочие специальности — это подтверждает и перечень самых востребованных профессий. Роструд рассказал, что в топ-5 по количеству размещенных вакансий вошли профессии швеи, водителя автомобиля, монтажника, электрогазосварщика и врача.

При этом министр экономического развития России Максим Решетников предупредил, что на российском рынке труда сложилась сложная ситуация из-за рекордно низкого уровня безработицы. По словам политика, это "делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает".