В Госдуме предложили отменить осеннее повышение тарифов ЖКХ

На рассмотрение Государственной думы внесен пакет поправок, предусматривающих, в числе прочего, отмену индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 октября. Об этом рассказал глава думского фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Как заявил парламентарий, авторы поправок хотят "остановить тарифный беспредел в сфере ЖКХ, который не улучшает ситуацию в отрасли, а только разоряет наших граждан".

Миронов рассказал, что также предлагается разрешить повышение тарифов на "коммуналку" не чаще одного раза в год, причем это должно согласовываться с Госдумой, а тарифы не могут расти выше инфляции.

В целом же партия настаивает на заморозке тарифов до полной ревизии состояния жилищно-коммунального хозяйства, по результатам которой будет проведена национализация и возвращение отрасли "из вороватых рук частников государству", цитирует политика "Лента.ру"

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с тарифами ЖКХ в регионах "пошла не туда". По этой причине в Госдуме решили принять поправки в законодательство, расширяющие полномочия антимонопольщиков по контролю в этой сфере.

При этом депутаты ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким предложили списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства части россиян. Авторы этой инициативы подчеркивали, что просроченные долги перевалили за полтора триллиона — это "печальный рекорд последних лет".