Елене Товстик запретили выезд за границу: при чем тут Полина Диброва

Роман и Елена Товстик расстались год назад, но скандалы в семье миллиардера не утихают. Бывшие супруги продолжают судиться и скандалить из-за денег и детей.

Дошло до того, что Елене запретили выезд за границу. О новой неприятности рассказал представитель Романа адвокат Филипп Рябченко. По его словам, ограничение наложено из-за того, что бывшая жена не позволяет Товстику видеться с детьми.

"Судом установлен порядок общения Романа с детьми, однако он исполняется произвольно и не в полном объеме. В связи с его нарушением ведется исполнительное производство. В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации", — сообщил юрист.

По словам правозащитника, документально зафиксированы случаи, когда Елена не просто не позволяла бывшему мужу приехать к детям, а прекращала отвечать на звонки и блокировала его номер, ограничивая даже возможность поговорить с наследниками.

"По имеющейся переписке такие эпизоды неоднократно происходили и происходят сразу после поступления последнего платежа в месяце. Мы не беремся публично оценивать мотивы такого поведения, хронология платежей и переписка сохранены и будут представлены суду", — отметил адвокат.

Елена Товстик требует, чтобы экс-супруг увеличил размер алиментов. Многодетная мама хочет получать ежемесячно по три миллиона — по миллиону на каждого ребенка, которые живут с ней. И это при том, что трое старших детей остались с отцом. Сейчас же Роман переводит бывшей жене 1,2 миллиона рублей ежемесячно, а так же отдельно оплачивает школы и детский сад, пишет "СтарХит".

Во всех своих бедах Елена винит Полину Диброву. Мол, подруга проникла к ней в дом, соблазнила Романа и разрушила семью.