Новак успокоил россиян: "Запасов топлива достаточно"

В правительстве успокоили россиян, обеспокоенных из-за якобы дефицита топлива в стране. Как заявил вице-премьер Александр Новак, запасов достаточно.

"У нас топлива достаточно на рынке", - сказал Новак агентству ТАСС, отвечая на вопрос достаточно ли запасов и стоит ли ждать увеличения предложения.

По его словам, ажиотаж на рынке искусственно поднял спрос на четверть. Сейчас власти перестраивают логистику на топливном рынке с учетом потребностей регионов, добавил Новак.

В некоторых российских регионах на этой неделе был замечен ажиотажный спрос на топливо. Власти ряда областей были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина в одни руки, чтобы избежать дефицита.

Некоторые АЗС резко подняли цены на топливо, что стало причиной недовольства со стороны ФАС. В службе напомнили о недопустимости резкого увеличения цен и необходимости придерживаться принципов ответственного ценообразования.