Июль в Москве начнется с 30-градусной жары и ливней

В первые дни июля в столичном регионе ожидается повышение температуры до плюс 31 градуса, а 3 июля прогнозируются сильные ливни. Об этом рассказал в пятницу, 26 июня, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, которые приводит АГН "Москва", июль в Центральной России будет на один–два градуса теплее климатической нормы с дефицитом осадков. Тем не менее, в Москве в первые дни второго летнего месяца атмосфера может "выстрелить". Тишковец уточнил, что на столицу и область обрушится штормовой ветер, град, сильные грозовые ливни. Столбики термометров при этом снизятся до плюс 19–24 градусов.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в свою очередь, рассказала, что в последние июньские выходные будет до 26 градусов тепла, хотя местами не обойдется без кратковременных дождей. Похожая погода ожидается и в понедельник, 29 июня.

Купаться в водоемах столичного региона пока не очень комфортно — вода в последние дни не прогревается, температура остается в диапазоне 16-21 градуса. Зато ранее потепление привело к преждевременному "зацветанию" воды, цитирует Макарову ТАСС.

Ранее руководитель центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что нельзя сказать, что лето будет однородно теплым. Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".