Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании на фоне угрозы глобальной войны стало предупреждением всему миру. На это указывают в пятницу, 26 июля, британские журналисты.

Как пишет The Daily Express, "Москва выступила с суровым предупреждением" которое не следует игнорировать — недаром Песков подчеркнул, что даже меры по сдерживанию не способны предотвратить начало региональных конфликтов, хотя ядерное сдерживание является единственной защитой мира от глобальной войны.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия последовательно модернизирует ядерную триаду и другие войска на фоне открытых обсуждений в западных странах войны против нашего государства и наращивания своих военных бюджетов.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов, поскольку "нам не нужна возможность взорвать весь мир 300 раз". В то же время американский политик заверил, что Соединенные Штаты являются обладателями крупнейшего в мире ядерного арсенала, а Россию назвал только второй.