Дочь-качок Марии Шукшиной в мини-платье со шлейфом вышла на подиум и произвела фурор

Внучка писателя и актера Василия Шукшина с юности мечтала заниматься бодибилдингом и быть обладательницей внушительных мышц. Анна часами пропадала в тренажерном зале и результат занятий не заставил себя долго ждать. Теперь красавица-спортсменка ходит по подиуму и хвастается фигурой.

На днях дочь Марии Шукшиной стала участницей модного показа в рамках проекта Fashion Meets Music в парке Горького. 36‑летняя бодибилдерша дефилировала в летнем сарафане со шлейфом и асимметричным кроем юбки. В платье Анна выглядела сногсшибательно, наряд подчеркнул ее мускулистые ноги и рельефную спину.

Снимки с показала Шукшина-младшая опубликовала на своей странице в соцсети, похваставшись успехом. "Я попробовала себя в качестве модели. Это был интересный опыт", — отметила она.

Поклонники спортсменки пришли в восторг от ее вида. Народ оставил десятки хвалебных комментариев под снимками.

Напомним, Анна Шукшина не пошла по стопам знаменитых родственников. Сначала она работала продюсером на телевидении, позже пробовала себя в рекламе. Но ничто не увлекло Анну пока она не пришла в тренажерный зал. Оказалось, что ее призвание — это бодибилдинг.

Знаменитая мама не поддерживает Анну в увлечении спортом. Родственницы часто ругаются из-за выбора Шукшиной-младшей. "Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться", — делилась Анна в одном из интервью.