Путин отметил растущую потребность в философском анализе событий в мире

В эпоху стремительных технологических, социальных, культурных перемен растет ценность гуманитарных наук, в том числе философии. На это указал президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам международной "Философия будущего: идеи и смыслы".

В своем послании глава государства подчеркнул, что в нынешних реалиях "растет потребность в глубоком ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов".

При этом в размышлениях о будущем "мы пытаемся спрогнозировать, как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни", цитирует обращение президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поделился собственными философскими размышлениями о грядущих поколениях. Отвечая на вопрос о капсуле времени для потомков, президент заявил, что записал бы такой текст: "Мы жили, как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед". Завершить послание в будущее глава государства хотел бы пожеланием удачи и счастья, "чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами!"