ЕС перестанет впускать украинцев призывного возраста

Еврокомиссия предлагает лишить убежища в Европейском союзе вновь прибывших украинцев мобилизационного возраста. Об этом рассказал в пятницу, 26 июня, еврокомиссар Магнус Бруннер.

Как уточнил чиновник, европейские власти готовы "обеспечить продолжение защиты" для мигрантов с Украины и пролонгировать механизм их приема в странах ЕС до марта 2028 года.

Однако украинцев призывного возраста это не касается — Брюссель предлагает исключить из списка лиц, способных претендовать на гражданскую защиту в Европе, тех, кто по законодательству Украины подлежит призыву на военную службу. Это означает, что запрашивающих въезд и убежище в ЕС украинцев призывного возраста впускать не будут.

Брюннер подчеркнул, что Еврокомиссия не считает подобный шаг дискриминацией, поскольку "это то, о чем нас просили украинцы" и "они хотят, чтобы мы это делали".

Также еврокомиссар заверил, что уже въехавших в ЕС граждан Украины призывного возраста новая норма не затронет — их не станут высылать домой, хотя Брюссель призывает активнее работать над добровольным возвращением украинских беженцев на родину, сообщает РИА Новости.

Ранее в Германии, крупнейшей экономике Евросоюза, в очередной раз высказали крайнее недовольство приезжими с Украины. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечал, что украинские мигранты крайне неохотно устраиваются на работу и предпочитают жить на пособия, а "это недопустимо". Политик объявил об изменении правового режима для украинцев с сокращением пособий.

До того члены Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша) решили оспорить в суде обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта Евросоюза. Эти страны не желают не только принимать у себя беженцев, но и платить за них в Фонд солидарности.