80-летнего Евгения Стеблова экстренно госпитализировали

Актер Евгений Стеблов почувствовал себя плохо ночью. Звезда фильмов "Ку! Кин-дза-дза", "Я шагаю по Москве" и "По семейным обстоятельствам" проснулся от боли в правой паховой области, которая быстро усиливалась.

Евгений Юрьевич вызвал скорую. Приехавшие врачи приняли решение экстренно госпитализировать 80-летнего народного артиста. У него заподозрили опасное осложнение паховой грыжи. Стеблову грозила срочная операция.

После тщательного следования в больнице хирурги выявили ущемление грыжи. В этом состоянии нарушается кровоснабжение органов и может понадобиться экстренное вмешательство. Но медики нашли способ справиться с проблемой без операции.

Артист несколько часов провел под наблюдением врачей. Когда Стеблову стало лучше, его отпустили домой. Сейчас Евгений Юрьевич чувствует себя хорошо.