Российская сборная по гимнастике отказалась выступать на турнире в Румынии

Российская сборная по гимнастике отказались выступать на международных соревнованиях в Румынии из-за грубых нарушений регламента и дискриминации со стороны организаторов.

Накануне соревнований на арене российский флаг заменили на однотонный нейтральный. Нашу федерацию гимнастики уведомили об этом в устной форме, а также о том, что в случае победы не будет звучать государственный гимн.

Это прямое принципов Олимпийской хартии и политического нейтралитета, а также майского решения исполкома World Gymnastics, которое полностью восстановило наших спортсменов в правах. Как уже заявил министр спорта России, наша страна будет довиваться применения предусмотренных регламентом санкций к румынской федерации гимнастики.