В центре столицы вручили дипломы курсантам Московского суворовского училища

На Соборной площади Кремля сегодня прошла торжественная церемония объединённого выпуска сразу трёх довузовских военных учебных заведений.

Под красочные марши оркестра вручили дипломы курсантам Московского суворовского училища, столичного кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Минобороны", и Военно-музыкального училища имени Халилова.

Их поздравили представители руководящего состава, сотрудники администрации города и общественных организаций. После официальной части по традиции выпускники танцевали классический вальс и полонез.

"Вы приобрели верных друзей, получили качественное образование, научились преодолевать себя и побеждать. Все современные технологии, которыми вы овладели, будут в обязательном порядке востребованы в вашей дальнейшей профессиональной деятельности", - отметил Павел Фрадков, заместитель министра обороны Российской Федерации.