Собянин рассказал о внедрении оплаты по биометрии на станциях МЦД

С сегодняшнего дня на первой линии Московских центральных диаметров оплачивать проезд можно с помощью биометрии. С июля такая возможность появится на втором и четвертом МЦД, а до конца года и на третьем. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Москва - мировой лидер по количеству видов транспорта с оплатой по биометрии. На сегодняшний день в системе зарегистрировались больше 880 тысяч человек. Безопасность работы обеспечена банковским уровнем защиты. Когда пассажир загружает фотографию в приложение, нейросеть разбивает её на несколько десятков символов, так создается зашифрованный биометрический ключ. Он хранится на серверах, и расшифровать его обратно в изображение лица невозможно. В сервис встроена система защиты, которая умеет отличать лицо человека от изображения.

"Если пользователь уже зарегистрирован в системе, повторно подключаться не нужно. После однократной регистрации в приложении "Метро Москвы", потребуется лишь взглянуть камеру на турникете. На станции без турникетов, на вход или выход, нужно приложить к валидатору ту же банковскую карту, которая привязана к сервису оплаты по биометрии", - рассказала Жанна Ермолина, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.