Ремонт тоннеля проходит на пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта

На пересечении Варшавского шоссе и Нахимовского проспекта идёт ремонт транспортного тоннеля. Специалисты заменяют избитые временем панели на современные. Процесс довольно трудоёмкий, поэтому обновление участка проходит в два этапа.

"Первый этап - он идёт со стороны Коломенского проезда в сторону Нахимовского. А второй этап будет в обратную сторону. Мы демонтировали старое облицовочное покрытие, сделали разметку под новый вентилируемый фасад, поставили кронштейны, направляющие", - пояснил Ярослав Ластырь, заместитель начальника отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост".

Прежние панели монтировались к стене с помощью цемента, который со временем потерял прочность. Теперь облицовка крепится на подвижные кронштейны из нержавеющей стали. Так она прослужит дольше благодаря свободному пространству между стеной и облицовочным элементом. Главной задачей здесь стало не только обновление внешнего вида, но и защита бетонного основания от реагентов, солнечных лучей и других внешних факторов. Для этого используются новейшие материалы.

Новые панели сделаны из прессованного фиброцемента. Они влагостойкие и легко очищаются, а благодаря запасу прочности прослужат не один десяток лет. Лишь один квадратный метр такого материала весит 9,5 килограмма.

Всего заменят более пяти с половиной тысяч квадратных метров полотна. При этом первая половина тоннеля облицована на 70%. Завершить работы планируют уже в этом году. Тем временем в Люблине дорожные рабочие обновляют важную городскую артерию, которая соединяет три района – Люблинскую улицу протяженностью около девяти километров.

"Участок был в плачевном состоянии. Наблюдалась большая колейность, что влияло на безопасность дорожного движения и на комфорт проезжающих граждан. Предусмотрен ремонт дорожного полотна проезжей части, тротуаров площадью общей чуть более 260 тысяч квадратных метров", - сообщил Игорь Первых, начальник комплекса Юг ГБУ "Автомобильные дороги".

Сначала рабочие удаляют старое дорожное покрытие, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприёмники, и только после этого приступают к укладке нового асфальта и нанесению дорожной разметки. Чтобы не задерживать дорожный поток, работы ведутся преимущественно в ночное время. Всё для того, чтобы горожане могли без затруднений передвигаться по городу.