Частичку мощей Луки Крымского передали храму при НИИ им. Склифосовского

Частичку мощей Луки Крымского передали храму Воскресения Христова при Шереметевом странноприимном доме. Он расположен при НИИ им. Склифосовского.

В больничном храме образы со святыми - целителями занимают особое место. Ведь именно они покровительствуют не только медработникам, но и пациентам. Один из таких святых - Лука Крымский - проводил уникальные операции и применял необычные методы лечения, благодаря которым удавалось сохранить человеческие жизни.

"Это очень значимое и радостное событие для всех сотрудников Института Склифосовского, а также для пациентов, потому что в любой сложной ситуации мы, все сотрудники и пациенты, можем прийти сюда, поклониться, помолиться, попросить о помощи, о здравии, прикоснуться к мощам Святого Луки Крымского", - рассказала Мария Дыминова, старшая операционная медицинская сестра Отряда бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ Склифосовского.