Москвичей и гостей столицы приглашают на "Театральный бульвар"

Воздушные создания - на Пушкинской набережной. "Шопениану" Михаила Фокина в исполнении Имперского Русского балета здесь может увидеть каждый абсолютно бесплатно. Главное - знать кодовые слова: "Театральный бульвар".

В Измайлово - праздник для самых маленьких. Впервые в рамках фестиваля по разным районам Москвы гастролирует передвижной театр "Дилижанс". Благодаря ему семьям с детьми не нужно никуда ехать. Сейчас все очарованы сказкой "Король и дракон".

Юные гости фестиваля выстраиваются в очередь. И за пузырями, и за интервью. Правда, угнаться за некоторыми сложно. Взрослые от фестиваля тоже под впечатлением.

Третий сезон фестиваля "Театральный бульвар" дарит всё самое лучшее. Восемь площадок - для драмы, оперы, балета, джаза - с участием звезд.

"Театральный бульвар" - это уникальный проект. Безо всяких приукрашиваний. Потому что он дает возможность нам увидеться со зрителями без театральной условности. "Театральный бульвар" нам дает возможность друг друга разглядеть, друг друга почувствовать, друг в друга влюбиться", - отметил Александр Олешко, народный артист России.

Уличный театр "Мягкий знак" привез из Севастополя спектакль про создание толкового словаря Даля. Зрители включаются в действие моментально. Актеры от такого демократичного единения счастливы.

Появились новые площадки - Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская - в Коломенском. А мастерские на Чистых прудах превратились в лаборатории. Музыкальные, танцевальные, драматические.

Счастья будет больше. У организаторов - смелые планы. "Будет лаборатория, которая называется "Театр изнутри", куда мы будем приглашать людей, которые непосредственно работают в театре. Костюмеров, монтировщиков, художников по свету. С ними будут встречи. И наша такая задача - столкнуть миф о театре и реальность", - рассказала Ирина Кондрашова, представитель программной дирекции фестиваля "Театральный бульвар".

Психологи говорят: этот фестиваль оздоравливает людей. Помогает снять нервное напряжение и справиться с одиночеством мегаполиса. Путешествие по "Театральному бульвару" продлится до конца лета.