Транспортный электрофестиваль пройдет в Москве в субботу

В эту субботу в Москве пройдет уже второй транспортный электрофестиваль. Главным событием станет парад электротранспорта по Садовому кольцу. В связи с этим некоторое время водители не смогут там проехать.

Колонна стартует в полдень. А за 3 часа до этого начнется сбор участников на Зубовской площади. Перекроют несколько улиц. Недоступен будет подъезд к ряду торговых центров, парку Горького, "Музеону", сразу нескольким театрам, Дому музыки, Курскому и Павелецкому вокзалам.

А сегодня ограничения в городе запланированы в связи проведением выпускных балов в районе Красной площади и на ВДНХ.