Посла Молдавии вызвали в МИД России

Молдавский посол в России Лилиан Дарий был вызван в пятницу, 26 июня, в российское Министерство иностранных дел.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, причиной вызова стало беззаконие в отношении дипкурьеров МИД России, которых задержали в аэропорту Кишинева с попытками досмотреть дипломатическую корреспонденцию. При этом молдавские власти лишили задержанных возможности получить консульскую помощь. Курьерам пришлось вернуться на Родину.

Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение Молдавией статьи 27 Венской конвенции 1961 года — она гарантирует дипломатическим курьерам личную неприкосновенность и защиту от ареста или задержания в какой бы то ни было форме, а также запрещает задерживать или вскрывать дипломатическую почту.

За день до этого на Смоленскую площадь вызывали посла Румынии в Москве. Российский МИД объявил ему об ответе на решение румынских властей закрыть генконсульство России в Констанце. Москва решила прекратить работу генконсульства Румынии в Санкт-Петербурге и объявить персоной нон грата руководителя этой дипмиссии.