Минобороны сообщило о пяти групповых ударах по объектам на Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по различным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказали в ведомстве, поражены ТЦК и объекты хранения вооружения в Киеве. Кроме того, удары нанесены по НПЗ в Кременчуге Полтавской области.

Всего за неделю Вооруженные силы нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК и ТЭК на Украине.

В Минобороны также рассказали, что за неделю средства ПВО уничтожили 4562 БПЛА, 89 авиабомб, пять ракет Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS.