Лавров потребовал от США ясности насчет соглашений в Анкоридже

Заявления главы Госдепартамента Марко Рубио о якобы отсутствии договоренностей по Украине по результатам аляскинского саммита лидеров России и США вызывают вопросы. На это указал в пятницу, 26 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии прокомментировал утверждение американского коллеги о том, что в Анкоридже президенты России и США якобы не достигали никаких соглашений — речь шла только о неких предложениях.

По мнению Лаврова, со стороны Рубио говорить об этом "как-то не очень изящно" и "вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением". В действительности на Аляске "одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями".

Ситуация требует внесения ясности, хотя "факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной", цитирует главу МИД России ТАСС.

Ранее на фоне отсутствия каких-либо реальных сдвигов глава российской дипломатии Сергей Лавров не исключал, что Анкоридж был изначально задуман лишь для того, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Как подчеркнул политик, "на деле получилось так, как получилось".

При этом директор департамента Северной Атлантики российского Министерства иностранных дел Александр Гусаров подтверждал, что Москва и Вашингтон продолжают диалог по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях на уровне профильных экспертов на регулярной системной основе.