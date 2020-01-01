Карл III выступил с беспрецедентным заявлением: британцы шокированы и возмущены решением короля

Король Карл III объявил, что не будет жить в Букингемском дворце после завершения масштабной реконструкции стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов. Официальная резиденция монархии фактически станет туристическим объектом.

Перед закрытием на реконструкцию Карл III заверял, что именно Букингемский дворец будет его домом. Теперь же выяснилось, что ни сам монарх, ни принц и принцесса Уэльские не планируют когда-либо переезжать в центр британской столицы. Постоянным семейным домом Кейт и Уильяма станет Forest Lodge в Виндзорском поместье. Карл III и Камилла Паркер-Боулз продолжат жить в Кларенс-хаусе. Это подтверждается ежегодным финансовым отчётом королевской семьи.

После завершения реконструкции Букингемский дворец сохранит статус главного административного и церемониального центра британской монархии, но перестанет быть постоянной резиденцией действующего короля.

"Дворец продолжит во всех традиционных смыслах оставаться сердцем монархии — просто перестанет быть местом, где монарх ночует", — попытался смягчить ситуацию представитель королевской канцелярии.

Отмечается, что принятое Карлом III решение отражает современное развитие монархии и позволит значительно увеличить количество дней, когда Букингемский дворец будет открыт для посетителей. Сейчас туристы могут побывать там около 11 недель в году. Если монарх не будет жить во дворце, ограничения на посещение станут менее жёсткими.

"Его Величество испытывает огромную привязанность к Букингемскому дворцу и глубоко уважает его значение для королевской семьи и всей страны... Во всех остальных отношениях он останется оживлённым центром королевской деятельности", — подчеркнул представитель.

Букингемский дворец является официальной резиденцией британских королей с 1837 года. Однако фактически монарх не жил там с 18 марта 2020 года, когда Елизавета II покинула дворец в начале пандемии COVID-19 и уже не вернулась из-за ухудшения здоровья.

На официальном сайте королевской семьи дворец до сих пор описывается как "семейный дом", где родились принц Чарльз и принц Эндрю, проходили крещения и отмечались многочисленные свадьбы.

Британцы шокированы решением короля, многих возмущает, что на реконструкцию потратили огромные деньги, а Карл III отказался жить в Букингемском дворце. "Большинство британцев по-прежнему поддерживают монархию, но её нужно не только уважать — её нужно видеть. Проживание монарха во всемирно известных дворцах остаётся частью этой магии", — заявил журналист Фил Дампьер.