Кремль отказался считать США нейтральной стороной в украинском конфликте

США с учетом их влияния на Евросоюз и Украину могли бы стать помочь мирному урегулированию конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва ценит готовность Вашингтона помочь в урегулировании и не отказывается от помощи. Вместе с тем, США нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте.

"Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, термин "абсолютная нейтральность" не применим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют — раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги — большую часть вооружений", — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается открытой для мирного урегулирования на Украине.