Крым и Севастополь ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Также режим ЧС введен в Севастополе.

По словам Аксенова, режим введен для упорядочения вопросов экономического характера. Он позволит максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Накануне стало известно, что власти Крыма отменили часть поездов "Таврия", следующих на полуострова. Ежедневно будут курсировать только семь составов. Все они будут следовать только до и от станции Керчь-Южная.